Basketballers Apollo met ruime cijfers ten onder tegen Groningse Donar

Alleen in het eerste kwart kon Amsterdam bijblijven met de Groningers. Aan het einde van het eerste kwart stond het 18-18, maar daarna gaf Donar gas bij en liep het uit naar een voorsprong van vijftien punten bij de rust: 43-28. Na de rust zag de ploeg van Wierd Goeddee Donar verder weglopen. Uiteindelijk liep het verschil op tot 36 punten bij het laatste fluitsignaal.

Slechte seizoensstart

Het is voor Apollo de tweede nederlaag in drie dagen. Afgelopen vrijdag verloor de Amsterdamse formatie de eerste wedstrijd van het seizoen van Den Haag met 47-46. Den Helder, de andere Noord-Hollandse ploeg in de Dutch Basketball League, verloor vrijdag zijn eerste wedstrijd met 64-61 op bezoek in Weert tegen Basketball Academie Limburg.