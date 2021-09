Ironman kijkt terug op geslaagde tweede editie: "Mooi evenement achter de rug"

Het druilerige weer van vanmorgen weerhield de tweeduizend sporters er niet van om vandaag in het koude IJselmeerwater te duiken. Ironman-organisator Robin van Arkel kijkt voldaan terug op afgelopen weekend: "Ik denk dat we een heel mooi evenement achter de rug hebben."

Klachten(vrij)

"Ik denk dat we zeker in vergelijking met twee jaar geleden enorm trots kunnen zijn op ons team", vult hij aan. Van Arkel kan het niet laten om zelf maar even te verwijzen naar de verkeerschaos die de eerste en vorige editie in 2019 tot gevolg had.

Omwonenden konden in Hoorn hun eigen parkeergarage niet uit en ondernemers draaiden minder tot geen omzet omdat hun zaak niet te bereiken was. Dit jaar lijkt het goed te zijn gegaan. De organisatie heeft in ieder geval nog geen klachten binnengekregen.

Helemaal klachtenvrij bleef de Ironman vooralsnog ook niet. Een Hoornse ondernemer op social media: "Door problemen bij de rotonde en Ironman is de omzet van winkels in de binnenstad vandaag op koopzondag gekelderd."

Verkeersuitdaging

Los van de Ironman waren er namelijk ook nog genoeg andere verkeersuitdagingen in Hoorn dit weekend: door werkzaamheden bij de turborotonde waren de op- en afrit bij de A7 en de turborotonde zelf niet te bereiken.

'Kom met het OV', luidde daarom het advies van Ironman, niet wetende dat er deze hele zondag geen treinverkeer reed tussen Sloterdijk en Zaandam. Met behoorlijk wat extra reistijd tot gevolg voor mensen die Hoorn vanuit de richting Amsterdam wilden bereiken. Van Arkel baalt daar wel een beetje van: "Dat kun je niet voorzien."

'Niet ontevreden'

Horinees Wessel van Schaijk zamelde met zijn deelname geld in voor KiKa. Zijn streefbedrag van 2.000 euro heeft hij inmiddels overschreden. "Heel fijn."

Hij finishte uiteindelijk net onder de zes uur, vertelt hij. "Dat was ook mijn doel, dus ik ben niet ontevreden. Het fietsen en zwemmen ging beter dan gedacht, maar het hardlopen, normaal mijn sterkste deel, ging minder lekker."

Deze thuiswedstrijd werkte motiverend, vertelt hij. "Er stonden veel vrienden en familie langs de lijn, dat is hartstikke leuk om te zien. En vooral bij het hardlopen zorgt het ook wel voor een stukje afleiding."

Winst

De Belgische Ruben Geys leek rond 13.00 uur als eerste te finishen, nog geen halve minuut later volgde de tweede al. De Amsterdamse Marlene de Boer was de eerste vrouw die over de finish vloog. Rond 19.00 uur maakt de organisatie de definitieve resultaten bekend.