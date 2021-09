Koninklijke HFC na zinderend duel onderuit op bezoek bij TEC

TEC kwam al na zes minuten op voorsprong door Junior Ebobo. In de tweede helft kreeg de thuisploeg een strafschop en deze werd benut door Rick Mulder. Nog geen vijf minuten later kon Roy Castien de aansluitingstreffer maken namens de Haarlemmers. Kon. HFC drong in het laatste kwartier aan en was naarstig opzoek naar de gelijkmaker. Tegen de verhouding in zorgde Bo van Essen namens TEC voor de 3-1. In de laatste minuut van de officiële speeltijd maakte Castien vanaf de stip zijn tweede van het duel, maar verder dan de 3-2 kwam Kon. HFC niet meer.

Door de nederlaag staat Kon. HFC nu op de achtste plaats in de tweede divisie. Zaterdag kwamen de andere twee Noord-Hollandse ploegen in de tweede divisie in actie. Jong Volendam verloor met 0-3 van Katwijk, terwijl AFC met 0-3 won van IJsselmeervogels.