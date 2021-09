Blije gezichten in Amsterdam na eerste stapavond: "Dansvloer vol mensen deed me wel wat"

Met een QR-code of negatieve test op zak, kon er gisteravond eindelijk naar hartenlust gedanst worden. Amsterdamse clubs kijken tevreden terug op de eerste stapavond sinds tijden en ook het uitgaanspubliek was laaiend enthousiast. Problemen met de CoronaCheck-app leken in de hoofdstad minder groot te zijn dan op andere plekken in de provincie. Al was men minder te spreken over de verplichte sluitingstijd van 0.00 uur: "Ik moet 600 mensen tegelijkertijd op straat zetten", vertelt Pieter de Kroon van Chicago Social Club op het Leisdeplein.

"Dit is de beste avond van mijn leven", vertelt een bezoeker van Paradiso euforisch. "Super fijn dat het weer kan", vult een ander aan. Maar als om middernacht de lampen aangaan wordt er toch minder blij gereageerd. "We gaan maar even een afterparty zoeken", laat een feestvierder weten. "Normaal gaat iedereen op een ander tijdstip naar huis, maar nu moeten we om stipt 00.00 uur de lampen aanzetten en de muziek uit", vertelt Pieter de Kroon van de Chicago Social Club. "We zitten aan het Leidseplein en alle andere clubs doen hetzelfde. Het was dus flink druk buiten na middernacht." Toch kijkt De Kroon met een voldoen gevoel terug: "Na zo'n lange tijd de dansvloer weer vol te zien staan met mensen, dat deed me wel wat. "

Pim Evers van de Koninklijke Horeca Nederland kijkt minder tevreden terug. Ondanks dat de storing bij de CoronaCheck-app in Amsterdam mee leek te vallen, was het controleren een tijdrovende klus: "Soms gaat een hele groep weg vanwege één weigering; die omzet daling is ongewenst in deze tijd." Bovendien leverde het controleren van de code volgens Evers flink discussies op: "Vooral bij het weigeren voor toiletbezoek. De gemeente heeft ondanks hun besluit in 2018 het aantal openbare toiletten niet echt opgeschroefd en is dus nog steeds afhankelijk van horeca daarin", aldus Evers. Ook veel buitenlandse codes deden het volgens hem niet. Storing Op andere plekken in de provincie waren er meer problemen met de CoronaCheck-app. Zo konden bioscoopbezoekers en concertgangers hun coronabewijs niet ophalen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport was de app niet overbelast. "Alleen bij het ophalen van een vaccinatie en als de app lang niet geopend is, is er verbinding nodig om de QR-code te genereren", liet het ministerie weten. "En het is ook verstandig om, als dat kan, van tevoren al te controleren of je een QR-code hebt en niet te wachten tot het moment dat je m daadwerkelijk nodig hebt."