Feest met vijftig meter taart in Schalkwijk, winkelcentrum viert jubileum

Winkelcentrum Schalkwijk bestaat vijftig jaar en om dat te vieren werd er dit weekend taart uitgedeeld aan bezoekers. Iedereen was welkom om een stukje van de vijftig meter lange slagroomtaart te komen eten.

Het winkelcentrum bestond dit voorjaar al vijftig jaar maar door corona kon het feest toen niet doorgaan. “Gelukkig kan het nu wel”, zegt Jan Konijn van de ondernemersvereniging. “De burgemeester heeft de taart aangesneden en toen zijn we gaan uitdelen."

Met het aansnijden van de taart is de viering officieel geopend. De komende tijd worden er allerlei activiteiten georganiseerd in het winkelcentrum. “Er komen verschillende theater- en muziekacts en we hebben goochelaars”, zegt Konijn. “Die verplaatsen zich door het winkelcentrum zodat iedereen ze kan aanschouwen.”

Samenhorigheid met winacties

“Verder hebben we een enorme prijzencircus met een kassabonnenactie. Mensen kunnen daarmee elektrische fietsen winnen. En daarmee winnen de buren ook fietsen. Dus degene die de hoofdprijs wint, zorgt ervoor dat de rest van de straat een prijs krijgt. Daarmee proberen we samenhorigheid in de buurt te creëren.”