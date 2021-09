Edson Álvarez: "Ik voel mij een steeds betere voetballer worden, daar werk ik hard aan"

Zonder al teveel inspanning heeft Ajax vanavond het altijd lastige FC Groningen met 3-0 aan de kant gezet. De Amsterdammers hielden hun hoofd koel tegen een tegenstander die het spel probeerde te ontregelen door tijd te rekken en vaak naar de grond te gaan. Hoewel Ajax meer goals had kunnen maken is trainer Erik Ten Hag tevreden met de wedstrijd.

"Ik heb een heel goed Ajax gezien", zegt trainer Erik ten Hag na de wedstrijd tijdens de persconferentie. "FC Groningen heeft heel goed verdedigd in mijn optiek, desalniettemin weten wij heel veel kansen bij elkaar te spelen. Wat minstens even knap is, is dat we niks toelaten, we staan defensief hartstikke stabiel. Het enige waar je kritiek op kan hebben is dat wij een aantal honderd procent kansen missen. Als je die ballen erin schiet maak je het jezelf vele malen makkelijker."

Edson Álvarez

Behalve het vertoonde spel is Ten Hag ook heel erg te spreken over het optreden van Edson Álvarez die met zijn hoofd voor de 1-0 zorgde. "Ïk vond hem fantastisch. Ik denk dat hij zoveel counters heeft onderbroken en hij maakt zich in opbouwende zin zo goed aanspeelbaar."

Zelf voelt Álvarez ook dat hij een steeds beter voetballer aan het worden is. Na afloop van de wedstrijd zegt hij: "Ik werk iedere dag aan de punten die beter moeten. Als ik kan dan blijf ik langer op de club om te werken aan mijzelf."