Living Statues oogsten lof in winkelcentrum: "Ik zou het echt niet kunnen"

De woorden "geweldig" en "ontzettend knap" vallen regelmatig als mediapartner Langedijk Centraal om meningen vraagt over de levende standbeelden in winkelcentrum Broekerveiling in Broek op Langedijk. De waardering blijkt bovendien wederzijds: "Het is heel aardig publiek, heel complimenteus. Ze nemen ook echt even de tijd om je te bekijken", zegt Living Statue Afke Westdijk.

Afke gaf zich zo'n twintig jaar geleden samen met een vriendin op voor het een festival in Arnhem, waar ook amateurs welkom waren. Een nieuwe passie was geboren: "Mijn vriendin vond het uiteindelijk helemaal niks, maar ik vond het gelijk geweldig." Inmiddels is het leven als levend standbeeld geen hobby meer. “Het is gewoon een fulltime baan waar ik vijf dagen per week mee bezig ben." Kijk hier hoe stil de menselijke standbeelden staan:

Levende standbeelden oogsten lof in Langedijk - Langedijk Centraal

Wie de Living Statues in Broek op Langedijk gemist heeft, kan vandaag nog terecht in Heerhugowaard, in winkelcentrum Middenwaard om de kleurrijke menselijke standbeelden te bewonderen.

