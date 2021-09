Marina kapt na 21 jaar met knippen in ziekenhuis: "Heb patiënten laten genieten"

"Ik kan het me niet voorstellen", blijft Marina Heuft uit Hilversum herhalen. De deur van haar kapsalon in het Tergooi ziekenhuis zal niet meer opengaan, maar op haar laatste dag kan ze zich nog steeds niet bedenken hoe dat zal zijn. 21 jaar lang van Marina de vaste kapper in het ziekenhuis, maar dat stopt nu dus.

"Het is omgevlogen", roept Marina door haar kapsalon. "Ik heb helemaal geen idee dat het 21 jaar geleden is. Ik zie me hier nog komen." Al die jaren stond Marina met haar schaar en kam klaar voor artsen, patiënten, maar ook klanten van buiten het ziekenhuis.

"Ik heb de meest mooie dingen meegemaakt. Een oude dame heb ik bijvoorbeeld op bed geknipt en die zei toen: oh, dan lig ik mooi in mijn kistje. Die vrouw was zo oud, maar ook zo dankbaar en dat is zo mooi. Dat maak je niet mee in een reguliere salon."

Thuissalon

In het nieuwe Tergooi ziekenhuis is namelijk geen plek gemaakt voor een kapsalon. "In goed overleg heb ik dus besloten om nu al te stoppen. Nu heb ik nog de tijd om voor mijzelf iets op te zetten voor mijn pensioen." Ze heeft thuis dan ook een klein kamertje omgetoverd tot thuissalon.