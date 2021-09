Gouden medaillewinnaars Klaassen en Brommer gehuldigd op Texel

De vlag hing uit in dorpshuis de Bijenkorf, het programma begon met een ontvangst voor genodigden in het dorpshuis. Op een groot scherm werd de gouden race vertoond en onder een klaterend applaus kwamen de dames de zaal ingelopen. De gouden medaille werd gevierd met toespraken, bloemen en een cheque van 5000 euro voor de stichting van Klaassen.

Er was ook vertegenwoordiging uit Kudelstaart, de thuisgemeente van Brommer, wethouder Bart Kabout overhandigde een cadeau namens de gemeente Aalsmeer en – natuurlijk – twee mooie bossen bloemen.

Trotse familie

De verzamelde familie en vrienden zijn enorm trots op de prestatie en hebben de afgelopen maanden erg meegeleefd met de sporters. Ondanks dat ze er niet bij konden zijn in Japan was het volgen van de race erg spannend. De zussen van Larissa, Cynthia en Irisabella waren uiteraard opgebleven om de race te zien. Cynthia: “Het was heel spannend, want zelfs toen ze al zo’n voorsprong hadden konden ze natuurlijk altijd nog vallen, maar gelukkig hebben ze het gered.” De familie is heel blij dat er binnen de coronamaatregelen een mogelijkheid is gevonden om de sporthelden op Texel te huldigen.

Klaassen bracht al eerder een zilveren medaille naar Texel en nu dus een gouden plak. De volgende stap? “Eerst dit maar eens goed vieren en daarna zijn er nog genoeg wedstrijden te winnen op weg naar Parijs over drie jaar.”