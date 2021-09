Chartervaart weer op oorlogssterkte het water op: tot november volgeboekt

Het was een taaie zomer voor de chartervaart. Door de anderhalvemetermaatregel konden de meeste schepen maar een beperkt deel van hun capaciteit mee aan boord nemen. Klipper Nooit Volmaeckt in Enkhuizen besloot zelfs om een groot deel van de afgelopen anderhalf jaar helemaal niet het water op te gaan. Vandaag kon het zeilschip weer op volle oorlogssterkte de haven uit.

"De groepen vinden het ook heel leuk dat ze weer voltallig aan boord kunnen komen", vertelt schipper Len Pool. Waar hij normaal achttien gasten op zijn schip kan huisvesten, was dat mét anderhalve meter slechts zes tot acht.

Zijn capaciteit werd dus ruimschoots gehalveerd. Daar kwam bij dat charterschepen meestal gehele groepen verwelkomen. "Je kunt niet zomaar een groep een stuk kleiner maken."

Coronabewijs

Vanaf vandaag zijn die problemen verleden tijd, de anderhalvemetermaatregel is opgegeven. Daar staat wel een coronatoegansbewijs tegenover. "Wij zijn daar best wel streng in. Naast de verplichte test of vaccinatie, doen wij aan boord ook nog even een sneltest. Zodat de mensen ook in de kleinere ruimtes vrij elkaar om kunnen gaan."

"We proberen mensen zoveel mogelijk in een bubbel te houden. Dat ze zo min mogelijk uitgaan en het toilet op het schip gebruiken. Maar dat is toch ook ieders vrije keuze, we kunnen mensen niet dwingen."

Begrip bij gasten

Vooralsnog kunnen de regels op begrip rekenen vanuit gasten. "Het testen ging probleemloos", vertelt een Duitse gast die dit weekend meevaart. Pool: "Mensen vinden het ook wel prettig om van elkaar te weten dat iedereen getest is."

De versoepeling komt aan de late kant, voor deze sector. Het seizoen is al zo goed als voorbij. Klipper Nooit Volmaeckt is nog tot november volgeboekt. "Dat levert toch nog wel wat op. Maar lang niet genoeg, natuurlijk."