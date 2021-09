Nabestaande staat nog te bibberen bij herdenking Dakotaramp: "Het was verschrikkelijk"

In de binnentuin van het Provinciehuis in Haarlem werden vandaag de slachtoffers herdacht van de vliegramp in de Waddenzee. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat een vliegtuig van het type DC-3 neerstortte. Tijdens de herdenking waren nabestaanden aanwezig. Zo ook Nel de Vos, weduwe van één van de slachtoffers van de ramp.