"Brandweerman die zelfmoord pleegde werd structureel gepest"

De krant heeft de documenten ingezien en met betrokkenen gesproken. De Amsterdamse brandweerman zou in 2017 vijftig euro krijgen als een collega drie eieren op zijn voorhoofd kapot mocht slaan. De collega deed dat met twee eieren en betaalde niet. Sindsdien zou hij vanwege dat incident gepest worden, ook nadat benadrukt werd dat er geen grappen meer over gemaakt mochten worden.

Psychose

De gepeste brandweerman had psychische problemen. Zo kreeg hij volgens de krant eerder een psychose en een burn-out.

Op 3 december 2019 was hij opnieuw in de war en stak de brandweerman een collega in zijn rug met een schaar. Dat zou de collega zijn geweest die hem het vaakst pestte. Daarna verwondde de brandweerman zichzelf met een mes en pleegde hij zelfmoord. In zijn jas zat volgens de krant een briefje met de tekst: "Collega's, bedankt voor het les en dat jullie mijn leven helemaal verwoest! Gefeliciteerd maar dat was niet echt nodig omdat dit heeft mijn leven kapot gemaakt."

Verband

De weduwe wil dat de brandweer erkent dat er een verband zit tussen het pesten en de zelfmoord. Ook wil ze een schadevergoeding en wil ze dat de kazerne naar hem vernoemd wordt. Brandweercommandant Tijs van Lieshout zegt dat dat laatste niet gebeurt. De brandweer is wel bereid om een schadevergoeding te betalen, maar dan zonder aansprakelijkheid te erkennen.

DENK heeft naar aanleiding van het stuk aangekondigd een debat te willen met burgemeester Femke Halsema.