Freestyle voetballer Vliese gaat samenwerken met AZ

Hugo Vliese heeft een contract getekend bij AZ. De 19-jarige freestyle voetballer uit Castricum werd in 2019 tweede van de wereld bij het onderdeel Challenge. Het is voor het eerst dat een Europese club een samenwerking aangaat met een freestyler.

Komende zondag zal Vliese zich voorstellen aan het Alkmaarse publiek voorafgaand aan AZ - Go Ahead Eagles. "Eerst vroeg ik me af hoe we dit zouden gaan doen, maar dat beeld werd steeds concreter", volgens de Castricummer over de samenwerking met de Alkmaarders. "Je kunt heel veel dingen doen met freestylen en voetballen. We hebben wat leuke dingen bedacht, dus daar ik heb heel veel zin in."

Vliese gaat in december meedoen aan een internationaal toernooi in Den Haag. "Daar ben ik nu hard voor aan het trainen en dan gaan we zien hoever ik daar kom. Ik doe mee aan verschillende toernooien en in 2019 werd ik tweede van de wereld met het onderdeel challenge. Dat is mijn beste prestatie tot nu toe."

Het is de bedoeling dat hij AZ vaker zal vertegenwoordigen bij toernooien. De aftrap van AZ - Go Ahead Eagles is zondag 14.30 uur.