D66 vraagt spoeddebat aan over storingen metrosysteem

Het Amsterdamse D66-raadslid Jan-Bert Vroege heeft een spoeddebat aangevraagd over de vele storingen in het verkeersleidingnetwerk van de Amsterdamse metro.

Het Amsterdamse metrosysteem ondervindt al langere tijd grote problemen met het nieuwe beveiligingssysteem. Door storingen lag het metroverkeer al meerdere keren urenlang plat, waaronder gisteren en vandaag. "Na 250 miljoen euro en 5 jaar vertraging kregen we afgelopen week van het team van wethouder De Vries te horen dat het echt allemaal goed ging", twitterde Vroege geërgerd over de nieuwste storing.

De storing legde vanochtend het grootste gedeelte van het metrosysteem lam. Inmiddels wordt het metroverkeer langzaam opgestart.

"Heel vervelend"

De Vries reageerde gisteren in het AT5-programma Park Politiek op de vele storingen. "Deze storing is echt heel vervelend. We waren al twee weken met het nieuwe systeem aan het rijden, zonder enige problemen. Maar kennelijk vandaag wel. We zoeken het tot de bodem uit." Hij hoopt dat er voor het einde van het jaar een structurele oplossing is, zodat dit soort storingen niet vaak meer voorkomt, maar die wens bleek vanmorgen dus al achterhaald.