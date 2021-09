Strandhuisjes naar winterstalling: "Sober weer had ook voordelen"

Het is officieel herfst en daarmee komt ook het strandseizoen ten einde. Dit weekend worden er op het Kleine Strand in IJmuiden zo'n 130 strandhuisjes naar het opslagterrein getakeld.

Ook het huisje van de IJmuidense Elly van der Peet (68) hangt in de takels. Het toch wat sobere weer deze zomer heeft voor haar geen invloed gehad op het vertier aan de kust. "Het strand is toch een soort magie. Er gebeurt altijd wat, en voor de echte liefhebbers maakt het niet uit wat voor weer het is. Is er regen en wind, dan heb je mooi uitzicht. En schijnt de zon, dan smeer je je in en ga je zonnen", aldus Van der Peet.

Op het Kleine Strand takelen twee hoogwerkers vrijdag en zaterdag zo'n 130 strandhuisjes naar het opslagterrein. Dat is op enkele tientallen meters achter het strand. "Ik heb alle vertrouwen in de mensen hoor. Ook mijn twee zoons helpen. Maar het is toch fijn als 'ie weer staat na zo'n klus", lacht ze.