Eerste vmbo-boekenbal schot in de roos: "Ik vond het heel inspirerend"

Op het PCC Oosterhout in Alkmaar is het eerste boekenbal voor vmbo-leerlingen gehouden. Zo’n 900 studenten gingen gisteren in gesprek met verschillende jeugdschrijvers en uitgeverijen, met als doel de leerlingen enthousiast te maken voor boeken en het lezen. Een succes, zo lijkt het uit de reacties: "inspirerend" en "vooral het zelf schrijven vond ik leuk."

Landelijk is een behoorlijk aantal leerlingen in het vmbo feitelijk onvoldoende leesvaardig, zo blijkt uit onderzoek van Stichting Lezen. Het is volgens de stichting daarom noodzakelijk meer tijd en aandacht te besteden aan het leesonderwijs met als uitgangspunt een hoog leesniveau.

Betere schoolloopbaan

Op die manier wordt meer leerlingen een betere schoolloopbaan geboden. Want de samenleving en de arbeidsmarkt stellen steeds hogere eisen aan taalvaardigheid, in het bijzonder aan lezen en schrijven. Het boekenbal van het PCC lijkt in die context een goede stap.

"Heel vaak is toch het idee dat jongeren helemaal niet van lezen houden, maar nu kom je erachter dat ze verhalen wel leuk vinden", zo vertelt Chinouk Thijssen aan mediapartner Alkmaar Centraal. Thijssen is één van de schrijfsters die meedeed aan het boekenbal en ook een workshop gaf.

Ook een aantal docenten was prettig verrast door het enthousiasme van de leerlingen: "Ik was echt verbaasd hoe leuk de leerlingen over de kramen heen hingen om boeken te bekijken en lekker met schrijvers in de weer gingen. We zijn heel tevreden."