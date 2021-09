Wederom storing: metroverkeer ligt stil

Er is opnieuw een grote storing in het verkeersleidingsysteem van het metronetwerk van Amsterdam. Hierdoor rijden lijn 50, 51, 52, 53 en 54 niet.

Gisteren was het ook al raak: toen lagen urenlang alle metrolijnen stil. Het enige verschil is dat nu lijn 52 in eerste instantie wél reed, maar inmiddels ligt ook die metrolijn er uit.



Het is niet bekend hoe lang de storing van vanochtend nog duurt.

Er zijn al lange tijd problemen met het verkeersleidingsysteem. Na een update zou het systeem verbeterd moeten zijn, maar dat blijkt niet uit het aantal storingen sindsdien.