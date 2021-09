Winnende Telstar-trainer Van Gaal genoot van Koeman jr.: "Belangrijke speler"

Na de winst op Jong AZ verscheen Louis van Gaal op de persconferentie en beantwoordde hij de vragen van de aanwezige journalisten. De eenmalige coach van Telstar was tevreden over het vertoonde spel en complimenteerde doelman Koeman jr. "Belangrijke speler."

Negentig minuten lang zat Van Gaal rustig in de dug-out. In het verleden zagen we de Tulpengeneraal nog weleens een discussie aangaan met de vierde official of hij maakte als Ajax-trainer ook een karatetrap. Deze vrijdagavond zat hij zeer kalm op zijn plek en was het Andries Jonker die regelmatig voor de dug-out stond.

