Wisselend succes in eredivisie vrouwen: Late zege Ajax, Feyenoord verslaat VV Alkmaar

Door een doelpunt vlak voor tijd heeft Ajax Vrouwen de drie punten vanavond in Amsterdam gehouden. Dat lukte VV Alkmaar helaas niet, want de vrouwen van Feyenoord boekten in de kaasstad hun eerste eredivisie-overwinning ooit.

Ongeloof en blijdschap bij Ajax Vrouwen-aanvoerder Sherida Spitse - Jeroen Meuwsen/Orange Pictures

Ajax Vrouwen - sc Heerenveen 2-1 De ploeg van trainer Danny Schenkel opende vlak na rust de score. Chasity Grant tekende in 50e minuut voor de 1-0. Ondanks het overwicht kwamen de bezoekers uit Friesland een klein kwartier voor tijd op gelijke hoogte. Roos van der Veen schoot knap raak van grote afstand. Ajax Vrouwen leek voor de derde keer in vier duels tegen puntenverlies aan te lopen, maar toen was daar de net ingevallen Eshly Bakker. In de laatste minuut stond ze plots oog in oog met de keeper van Heerenveen. De aanvaller maakte geen fout: 2-1. Door de drie punten staan de Amsterdamse vrouwen nu tweede in de eredivisie. Na vier wedstrijden heeft de ploeg van Schenkel zeven punten, twee minder dan lijstaanvoerder PEC Zwolle. Tekst loopt verder onder de artikelen.

VV Alkmaar - Feyenoord Vrouwen 1-2 Voor VV Alkmaar leek de wedstrijd tegen nieuwkomer Feyenoord al binnen een kwartier uit te draaien op een ontgoocheling. Het stond na veertien minuten namelijk al 0-2 door twee goals van Sophie Cobussen. De thuisploeg richtte zich gelukkig op en kwam via Charlotte Hulst weer terug in de wedstrijd. Zij wipte de bal fraai over Feyenoord-keeper Jacintha Weimar heen. Dat doelpunt in de 24e minuut bleek achteraf de laatste van de wedstrijd. Feyenoorder Romeé van de Lavoir raakte na rust nog wel de lat. In de eerste vier duels heeft het team van trainer Mark de Vries drie punten gepakt. Er werd gewonnen van ADO Den Haag, maar verloren van FC Twente en sc Heerenveen