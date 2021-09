Oude bundel over liefde opnieuw uitgegeven voor nieuwe generatie

De bundel "Alles went, behalve een vent", een boek vol columns over hoe ingewikkeld het soms kan worden tussen mannen en vrouwen, is opnieuw door Yvonne Kroonenberg gelanceerd. Haar boek kwam eind jaren 80 van de vorige eeuw uit, maar nu is er voor de nieuwe generatie mannen en vrouwen een nieuwe uitgave gemaakt.

Het oude succes en actuele onderwerp zal ditmaal haar vruchten weer afwerpen, want haar bundel is opnieuw uitgegeven. Ditmaal zodat een nieuwe generatie mannen en vrouwen kunnen meegenieten over 'wat er allemaal mis kan gaan tussen de seksen'. Zij vertelde erover in de podcast Lunchroom op NH Radio.

Yvonne Kroonenberg was eind jaren 80 zo beroemd dat ze nauwelijks onherkenbaar de straat kon oversteken. Destijds werkte ze bij de Playboy, waar ze columns schreef over problemen tussen mannen en vrouwen. De bundel van deze columns maakte het boek 'Alles went behalve een vent'.

En zo kwam het idee voor het herpubliceren van haar bundel tot leven. Stagiaire Bien van uitgeverij Pluim heeft de jaren 80 columns van Kroonenberg herlezen en daaruit vervolgens een selectie gemaakt door fragmenten die ze leuk vond te onderstrepen.

"Daarin heeft ze allerlei dingen aangekruist, small, medium en large. Wat ze leuk vond, wat ze matig vond en wat ze niet snapte", vertelt Kroonenberg. De categorieën had de schrijfster zelf verzonnen. "Zij was heel erg lief voor mij."

Zo waren er ook dingen terug te lezen die totaal anders van tijdgeest zijn. "Er zijn een heleboel dingen die niet meer bestaan: contactadvertenties bijvoorbeeld, een goed glas wijn bij het haardvuur en dan en dan zijn literaire belezenheid bezingen. Dat bestaat helemaal niet meer."

Nu heb je alleen maar beeldjes en datingsites vertelt ze. "Je zit op een datingsite, je stuurt foto's van jezelf naast een zeilschip. En dan denkt degene die aan het swipen is van 'oh een zeilboot' en die kwiebes die hoort er misschien wel bij."

Ander perspectief

Kroonenberg vertelt dat over de groei die zij als persoon heeft doorgemaakt in haar leven. Ze is wat milder en genuanceerder geworden en geeft aan dat ze over sommige dingen niet meer zo stellig zou zijn.

Een van de dingen waar ze zich anders over zou uitspreken is volgens haar het huwelijk. Waar ze ooit schreef dat 'je over het huwelijk eigenlijk zelden iets positiefs hoort', is ze inmiddels getrouwd met de man met wie ze al 40 jaar samen is: 'fantastisch', vertelt ze.

In onderstaande video vertelt Yvonne Kroonenberg over haar bundel 'Alles went behalve een vent' tijdens Lunchroom.