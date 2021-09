Amsterdam Klezmer Band viert 25-jarig jubileum in uitverkocht Carré

De Amsterdam Klezmer Band viert haar 25-jarig bestaan in een uitverkocht Carré samen met artiesten als Ellen ten Damme en Meral Polat. De band, met onder meer jiddische en balkaninvloeden is uitgegroeid tot een veelgevraagde internationale band.

In Carré staan is voor de zevenkoppige band heel speciaal, omdat het voor hen ooit begon op de Amsterdamse straten. "We maakten al muziek in het circus en we vonden het leuk om jiddische liedjes te spelen. Op het Koningsplein begonnen we met een accordeon en een saxofoon en de bassist sloot zich er bij aan. Om dan nu in het cultuurwalhalla van Carré te staan is wel full circle", aldus saxofonist en zanger Job Chajes, die erbij is vanaf het prille begin.

Oerol

De band speelde op plekken als het North Sea Jazz, Lowlands en Oerol. "Daar heb ik warme herinneringen aan. Normaal mogen bands op Oerol maximaal één keer spelen, maar wij zijn drie keer teruggevraagd. Een feest om daar te spelen."

Gijs Levelt is al 24 jaar trompetist bij de band. "Ik ben moe! Nee geintje, de band geeft mij energie", en dat na 19 albums en meer dan 1500 concerten. De band is van plan om door te gaan. Carré is de startplaats van een concert-marathon die langs zo'n vijftig podia gaat in binnen- en buitenland.