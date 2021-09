Ten Hag waakt voor gemakzucht bij Ajax en ziet Klaassen terugkeren in de selectie

"Het is zit in het DNA van Ajax om gemakzuchtig te worden. Al in de opleiding moeten we dat uitbannen en zeker ook in ons team moeten we daarvoor waken. Gelukkig heb ik een aantal ervaren spelers die dat haarfijn aanvoelen", aldus Ten Hag, die ook erkent dat Ajax bezig is aan een goede serie wedstrijden. "Dat we er lekker inzitten, dat is duidelijk. Maar geen enkele ploeg is in september in topvorm. We zullen moeten groeien als we titels willen winnen en daar is het uiteindelijk allemaal om te doen."

In perspectief plaatsen

"Er staat een team met een goede teamspirit", vervolgt Ten Hag. "Ze hebben gezamenlijke doelen en streven naar hetzelfde. Maar we leggen de lat hoog en er is nog genoeg te verbeteren. Maar om dit allemaal in perspectief te plaatsen: vier weken geleden speelden we tegen FC Twente en toen deugde er allemaal niets van. En nu schijnt het halleluja te zijn."