Zeiljacht gezonken in Markermeer, twee zeilers uit het water gered

Op het Markermeer bij Volendam is vanmiddag een zeiljacht gezonken. De twee mannen op de boot moesten gered worden door de KNRM nadat ze in het water beland waren.

De twee mannen gingen vanmiddag het Markermeer op met hun zeiljacht en werden overvallen door de harde wind. "Het zijn twee ervaren zeilers", zegt een woordvoerder van de KNRM tegen NH Nieuws.

"Ze hadden op het weerbericht gekeken en ze dachten dat de wind was afgenomen." Het tegenovergestelde was het geval. "De wind nam zelfs toe tot windkracht zeven. Door de harde wind zijn ze omgeslagen en is hun jacht gezonken", vertelt de woordvoerder.

Warme douche en kop thee

Een passerende boot zag de twee zeilers in het water en sloeg alarm. Een reddingsboot kon het tweetal daarna snel uit het water halen. "We hebben ze naar ons boothuis in Marken gebracht. Daar hebben we ze onder een warme douche gezet en een hete kop thee gegeven."

Volgens de woordvoerder gaat het goed met de twee mannen, maar zijn ze wel erg geschrokken. "In het boothuis moesten ze wel echt even bijkomen en verwerken wat er allemaal gebeurd was."

Jacht gered

Na de reddingsactie van de twee zeilers is de reddingsboot van de KNRM teruggegaan naar de plek waar het jacht was gezonken. Daar kon de zeilboot weer boven water gehaald worden en naar de haven worden gesleept.