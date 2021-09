Zorgen over criminaliteit in Alkmaar: VVD en D66 willen duidelijkheid

VVD en D66 willen weten of de criminele gebeurtenissen die de afgelopen tijd in Alkmaar plaatsvonden aan elkaar gelinkt zijn. Dat laten ze vandaag weten in een brief aan het college. Aanleiding hiervoor is het nieuws dat afgelopen week drie Alkmaarse tieners in Duitsland werden opgepakt voor drugssmokkel . Maar ook andere grote incidenten spelen mee: "Als het aan elkaar gelinkt is, moeten we snel ingrijpen", zegt VVD-fractievoorzitter John van der Rhee.

De plofkraak van afgelopen nacht in de binnenstad, een inval bij een drugsloods op het industrieterrein van Oudorp, een fatale schietpartij in Bergen aan Zee, allemaal zijn het voorbeelden van criminele incidenten die de afgelopen maanden in en rondom Alkmaar plaatsvonden. "Wij willen heel graag weten of deze zaken aan elkaar gelieerd zijn", zegt VVD-fractievoorzitter John van der Rhee tegen NH Nieuws.

Daarom vragen de partijen het college van burgemeester en wethouders onder andere of 'de verschillende situaties van de afgelopen tijd' met elkaar te maken hebben en of het tijd is voor 'nieuwe accenten' binnen de aanpak om criminaliteit te bestrijden.

Voelsprieten uitsteken

Ook verzoeken de twee fracties het college om te achterhalen in hoeverre de criminele incidenten de (subjectieve) veiligheid van Alkmaarders beïnvloeden. "We hebben bewonerspanels, geweldige wijkagenten en allerlei andere manieren om te kijken hoe Alkmaarders zich voelen in de stad. Dus het is op die manier mogelijk om je voelsprieten in de Alkmaarse samenleving uit te steken."

"We willen dingen niet opblazen of heel groot maken. Tenzij het grote dingen zijn", aldus Van der Rhee. "Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat het grootschalige georganiseerde misdaad is. Maar ze gebeuren wel. Als het geen incidenten zijn, moet er snel ingegrepen worden."

Het college heeft maximaal dertig dagen de tijd om de vragen te beantwoorden.