Zuiderkerk krijgt bijzondere gift van wereldberoemde piano-restaurateur

Janmaat schonk niet alleen aan de Zuiderkerk een Franse piano. Ook gaf hij pianist Martin Oei erbij. "Hij moest elke keer helemaal uit Amsterdam komen om hier te spelen", vertelt de restaurateur. "Toen hij twaalf jaar oud was kwam hij al bij mij in de winkel om te kunnen spelen op de parallel besnaarde piano, genaamd Erard."

Die piano wordt tegenwoordig alleen nog gefabriceerd in België en Frankrijk. Janmaat is een van de weinigen op de wereld die in staat is om deze Franse piano's in ere te herstellen.

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📰 Volg de laatste berichtgeving altijd via weeff.nl

🔔 Download de app van WEEFF en krijg een melding bij belangrijk nieuws uit jouw buurt

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]