Gerrie Mühren kijkt voor altijd uit over Volendamse velden: "Net of hij er weer is"

Kunstenaar Jans van Baarsen wist al meteen hoe ze het beeld zou maken van Gerrie. "Met de bal aan de voet want mijn man zei dat Gerrie altijd de bal hoog hield."

En dat balletje hooghouden is zelfs wereldnieuws geworden. Tijdens de halve finale tussen Ajax en Real Madrid in 1973 hield Gerrie in het Bernabeu-stadion secondenlang de bal hoog. Volgens zowel Swart als Van Gaal was dat geen daad van arrogantie want dat paste helemaal niet bij bij Gerrie. "Nee", zegt Van Gaal, "Het was pure intuïtie. Geweldig toch. En hij is er wereldberoemd mee geworden".

'Veel meer dan de bescheiden voetballer'

Voor Louis van Gaal en Sjaak Swart is Gerrie Mühren veel meer dan de bescheiden voetballer in dienst van het team; het grote Ajax van Cruijff, Keizer en Swart dat drie keer op rij de Europacup 1 won in begin jaren 70.

Sjaak Swart spreekt van een prachtige technicus met een ongelooflijk loopvermogen en bovendien een fijne vriend. "We deden, samen ook met Barry Hulshoff, tien jaar lang alles samen; ook buiten het voetbal met onze vrouwen erbij."

Voor de nog opkomende Louis van Gaal die bij Ajax met het eerste mee mocht trainen was Gerrie een mentor. "Samen met Barry Hulshoff ving Gerry mij op. Heel bijzonder. Ik ben dat nooit vergeten."

Gerry's weduwe Grietje vindt het heel fijn dat het standbeeld nu bij de RKAV Volendam staat en uitkijkt op de velden. "Hij wilde hier met de jeugd en de amateurs zo graag nog aan de slag. Helaas is het daar nooit meer van gekomen."