De Aftrap van vrijdag 24 september met Martin van Ophuizen en Jaap de Groot

Van Ophuizen volgt het voetbal op de voet en is al jaren werkzaam als voetbalmakelaar. Ook werkte hij in zijn tijd als voetballer samen met Louis van Gaal. Natuurlijk gaat het in deze uitzending uitgebreid over de komst van Van Gaal naar Telstar deze week.

Jaap de Groot werkte 43 jaar voor De Telegraaf en schrijft tegenwoordig columns voor onder meer Het Parool. Ook was De Groot jarenlang vertrouweling van Johan Cruijff.

Hennie Meijer oud-speler van onder meer Telstar, FC Volendam en Ajax, speelt deze keer een potje straatvoetgolf tegen presentator Ed Guyt.

De Aftrap zie je elke vrijdagavond bij NH Sport op tv om 18.15/20.15/22.15 uur. Oude afleveringen terugkijken? Ga naar nhnieuws.nl/de-aftrap.