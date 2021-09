Eindelijk weer kermis in Edam: "We hebben er slapeloze nachten van gehad"

Precies een maand later dan normaal, is het kermis in Edam. In de stad staat de komende vier dagen een gigantische tent bomvol met Nederlands artiesten, van de 3J'S tot aan Jody Bernal.

Gisteren brak het feest rustig los, met maximaal 750 mensen, want pas zaterdag worden de coronamaatregelen versoepeld en zijn er 1750 mensen welkom in de tent in Edam.

"We hebben genoeg slapeloze nachten gehad", vertelt één van de organisatoren Nikki de Graaf aan de L.O.V.E. (Lokale Omroep Volendam Edam). Want het was nog even spannend of het alternatieve kermisfeest wel door kon gaan vanwege de coronamaatregelen.

In het naastgelegen dorp Volendam werd een maand eerder de feesttent afgelast. Het was de initiatiefnemers van de nieuwe kermistent in het dorp niet gelukt met de huidige maatregelen het zogeheten 'Uis Faist' door te laten gaan.

QR-code tonen

In Edam is het wel gelukt. "Ik denk dat we wel enorme bergen hebben moeten beklimmen om dit te bereiken", zegt organisator Sonny de Graaf. "Vooral de laatste week." En uiteraard moet je in de kermistent in Edam je QR-code tonen, maar dat is volgens de organisatoren geen probleem. "Je zag het steeds meer deze zomer bij evenementen. Het is niet anders."

De feesttent staat tot en met zondag in Edam en er zijn nog enkele kaarten beschikbaar.