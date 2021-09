De Aftrap: Martin van Ophuizen denkt niet dat Ajax zomaar eventjes kampioen wordt

Wie naar de uitslagen in de eredivisie kijkt, ziet dat Ajax ver boven de concurrentie uitsteekt. Toch denkt Martin van Ophuizen niet dat de Amsterdammers fluitend de landstitel gaan pakken. "Feyenoord en PSV gaan ook heel veel punten halen", zegt de oud-speler van AZ vanavond om 18.15 uur in voetbaltalkshow De Aftrap.

Volgens Martin van Ophuizen is een nieuw kampioenschap Ajax is nog lang geen gelopen race - NH Sport/Edward Dekker

Ook sportjournalist Jaap de Groot schuift aan in De Aftrap. Volgens de columnist van onder meer Het Parool heeft Ajax een stevig fundament voor de toekomst gelegd. "Ajax neemt een voorschot op de toekomst. Ze hebben in feite drie elftallen. Voor de internationale competitie, voor de eredivisie en dan heb je Jong Ajax nog."

Quote

"Ze hebben het goed op de rit staan. Ze kunnen spelers moeiteloos doorverkopen en zelfs reservespelers houden hun waarde. Het is een mooie tijd om te puzzelen voor Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.)."

