Varen met bekende Amstellanders: 'Rondje Poel' met gepensioneerde clown Hoky Poky

De komende weken vaart NH-verslaggever Jasper Leegwater op de Westeinderplassen met inspirerende gasten uit Amstelland. In de eerste uitzending is Jan Wilhelmis, beter bekend als clown Hoky Poky, te zien. Hij vertelt over zijn decennialange clownswerk en is openhartig over de ziekte die er voor heeft gezorgd dat Jan vroegtijdig heeft moeten stoppen met zijn grote passie.