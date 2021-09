Wat zeggen de cijfertjes? Arena onneembare vesting voor Groningen; AZ zoekt resultaat tegen Go Ahead

Aan de hand van statistieken kijken we vooruit naar de volgende speelronde in de eredivisie. Ajax gaat met veel vertrouwen de thuiswedstrijd van zaterdagavond tegen FC Groningen tegemoet. AZ wil juist zondag de weg omhoog vinden tegen Go Ahead Eagles.

Klaas-Jan Huntelaar scoorde acht keer namens Ajax tegen Groningen - Pro Shots / Jasper Ruhe

Ajax - FC Groningen Ajax scoort al 36 eredivisieduels op rij:

De Amsterdammers zijn bezig aan een heel sterke reeks van 36 duels met minimaal één doelpunt per competitiewedstrijd. Het clubrecord staat op 41 duels uit 1994 en 1995. De laatste keer dat Ajax niet scoorde was toevallig tegen FC Groningen. Op 4 oktober vorig jaar werd er in Groningen met 1-0 verloren. FC Groningen won nog nooit in de Arena:

Voor FC Groningen is de trip naar Amsterdam bijna nooit een succesvolle. Zeker niet sinds Ajax is verhuisd naar de Arena. Vanaf 1996 eindigde het slechts twee keer in een gelijkspel (1996 en 2007). Alle andere eredivisieduels werden gewonnen door Ajax. Groningen won wel twee maal in Stadion De Meer: in 1985 en 1994. Kleine kans op een snelle treffer:

Ajax - FC Groningen staat niet bekend om een duel waarin snel gescoord wordt. Alleen Johan Cruijff maakte binnen een minuut een doelpunt. In 1972 was het al na 30 seconden raak. (uitslag 7-0). Daarna gebeurde het nog 'maar' vier keer dat het binnen vijf minuten 1-0 of 0-1 stond. Een daarvan kwam vorig seizoen van de voet van Ryan Gravenberch. Het werd toen 3-1.

Meestal twee doelpunten verschil:

Van de 42 wedstrijden in Amsterdam won Ajax 22 keer met twee goals verschil. Bij de twee nederlagen in De Meer scoorde Groningen er twee meer dan de thuisploeg. De drie grootste zeges van Ajax: 6-1 (1981), 7-0 (1972) en 9-0 (1974). Huntelaar topscorer tegen FC Groningen:

Het is geen verrassing dat Klaas-Jan Huntelaar als Ajacied het meest heeft gescoord tegen de tegenstander van vanavond. Huntelaar maakte er in totaal acht in dertien wedstrijden tegen de Groningers. Van de huidigde selectie scoorde ex-Groninger Dusan Tadic (2) als enige meer dan één keer. Tekst gaat verder onder de foto

2016: AZ-doelman Sergio Rochet ziet Sam Hendriks de 2-2 maken - Orange Pictures / Jack Wolters

AZ - Go Ahead Eagles Slechtste competitiestart deze eeuw:

Door de nederlaag tegen FC Twente evenaart AZ zijn slechtste seizoenstart deze eeuw. Net zoals in het seizoen 2010/11 behaalden de Alkmaarders slechts drie punten uit de eerste vijf wedstrijden van het seizoen. AZ thuis sterk tegen Go Ahead:

AZ verliest in Alkmaar bijna nooit van Go Ahead. De laatste keer dat de ploeg uit Deventer met de drie punten huiswaarts ging was in het seizoen 1990/91. In totaal won AZ thuis twaalf keer van Go Ahead, werd er slechts drie keer verloren en werd het elf keer gelijk. Laatste keer AZ - Go Ahead:

De Alkmaarders denken met weinig plezier terug aan de laatste editite van AZ - Go Ahead. Op 24 september 2016 werd het 2-2 in Alkmaar. Wout Weghorst scoorde twee keer en zette AZ op een 2-0 voorsprong. In de slotfase van het duel maakte Sam Hendriks de 2-2 (zie foto) nadat Sander Duits na ruim een uur spelen de aansluitingstreffer had gemaakt voor de Deventenaren.

AZ-aanwinst Sam Beukema:

AZ-verdediger Sam Beukema speelde afgelopen seizoen nog voor Go Ahead en promoveerde met die ploeg naar de eredivisie. Beukema is de laatste in een lijst van 35 spelers die zowel voor AZ als Go Ahead hebben gespeeld. In de huidige selectie van AZ heeft naast Beukema ook Hobie Verhulst een verleden in Deventer. Andere bekende namen in deze lijst zijn Demy de Zeeuw, Jan Kromkamp, Oscar Moens, Martin Haar, Hans de Koning en Bert van Marwijk. Hattrick Michel Langerak:

De grootste overwinning van AZ op Go Ahead dateert van 23 augustus 1997. In de Alkmaarderhout werd het maar liefst 7-1. In het eerste divisie-duel maakte Michel Langerak een hattrick. Max Huiberts, de huidige technisch directeur van de Alkmaarders, wist twee keer het net te vinden. Fernando Ricksen en Peter Wijker waren de andere doelpuntenmakers namens AZ. Hendrie Krüzen scoorde het enige doelpunt voor Go Ahead.