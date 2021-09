Vretende varkens gaan Schiphol helpen 'birdstrikes' te voorkomen

Schiphol heeft twintig varkens losgelaten tussen de Zwanenburg en de Polderbaan om vogels weg te jagen die in vliegtuigmotoren terecht kunnen komen. De bedoeling is dat de varkens oogstresten opeten - zodat er niks overblijft voor hongerige vogels - en zo uit de buurt blijven van de luchthaven. Zogenaamde 'birdstrikes' gebeuren regelmatig en zijn een risico voor de vliegveiligheid.

De vogelwacht en de nieuwe varkens van Schiphol moeten voorkomen dat er vogels botsen met vliegtuigen. Dat lukt niet altijd. Zo nu en dan vliegen vogels toch tegen een vliegtuig of verdwijnen in een van de motoren. In de onderstaande video is te zien dat dat een flinke steekvlam kan veroorzaken.

Na een birdstrike keren piloten over het algemeen terug naar de luchthaven voor inspectie, reparatie of een vervangend toestel.

In 2010 moest een Boeing 737 van Royal Air Maroc een noodlanding op Schiphol maken, na een birdstrike met ganzen. De vogels waren in een motor gezogen en tegen het landinggestel gebotst. Het toestel in nood vloog op nog geen 150 meter hoogte boven Haarlem.

Wonder

Een ander en zeer bekend voorbeeld van een birdstrike is de 'Miracle on the Hudson', toen een Airbus van US Airways (nu gefuseerd met American Airlines) in de Hudsonrivier van New York terechtkwam. Beide motoren hielden er mee op, nadat er meerdere vogels in waren gevlogen.