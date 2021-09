West-Friesland decor van internationale triatlon: "Ik vind het wel heel cool hier"

Sportievelingen van over de hele wereld zijn naar Hoorn gereisd om dit weekend aan de start te staan van de internatiaal bekend triatlon: Ironman. In het Hoornse Julianapark is een sportdorp opgebouwd, de Ironman Village. De helft van de ruim 2.000 deelnemers komt uit het buitenland. "Mijn vriend heeft de Ironman in Nice en Servië gedaan, maar dit is mijn eerste", vertelt Ilja uit Parijs.

Ironman Village staat als een huis in Hoorn

"We hebben het drie keer moeten uitstellen, maar dat was geen afstel", vertelt Rob Frambach, de wedstrijddirecteur van Ironman Westfriesland. De baas van het evenement is onder de indruk van het West-Friese decor. "Parcourstechnisch is het ideaal, dus ik verwacht een mooie show te krijgen hier." Onder de naam Ironman worden wereldwijd triatlons georganiseerd. Dit weekend is West-Friesland aan de beurt. Tweehonderd kinderen trapten vanmiddag af met de Ironkids-run. Vanavond is een zogenoemde nightrun en morgen staan de sprint- en Olympische triatlon op het programma. Het grote spektakel vindt zondag plaats met de Ironman 70.3. Dat is een halve triatlon waarin deelnemers 1,9 kilometer zwemmen, 21,1 kilometer hardlopen en 90 kilometer fietsen. Dwars door West-Friesland West-Friesland gaat ervoor op de schop omdat de wielerronde langs veel dorpen gaat. "Dat betekent dat je op zondag 90 kilometer parcours hermetisch moet afsluiten", vertelt Frambach. Op verschillende plekken in de regio staan gele borden en inwoners hebben een brief gehad met informatie over hun gemeente. De wielerronde doorkruist alle zeven Westfriese gemeenten. Meer informatie over de wegafsltuitingen staat op deze site.

Deelnemers kunnen zich vanaf vandaag registeren bij de Ironman Village in het Julianapark. "Ik vind het hier heel leuk opgezet", vertelt de Brabantse Lisa. "Je kunt lekker wat drinken en langs de kraampjes." Lisa werkt tijdens het Ironman weekend in de regio, maar samen met haar collega's doet ze ook voor het eerst zelf mee aan de race. Ze staat morgen aan de start van de korte versie. "Ik ben vorige week begonnen met trainen", lacht ze. "Ik had nog geen wielrenfiets, dus die moest ik lenen."

Haar eerste indruk van het Westfriese decor is goed. "Ik heb net even gekeken bij het water, maar ik vind het wel heel cool hier." Daar sluit de Britse Olivia zich bij aan. "Ik ben hier nog nooit geweest, maar fietste gisteren een rondje en het is zo prachtig met de molens en de dieren onderweg." 'Hoorn niet omsingelen' Het is echter niet de eerste keer dat de Ironman plaatsvindt in West-Friesland. In 2019 was er een try-out, vertelt wedstrijd directeur Rob Frambach. "Daar hebben we lessen uitgetrokken. Dat is ook één van de redenen waarom de wisselzone nu hier is. Zodat we het Hoornse niet helemaal omsingelen met een parcours." De Ironman 70.3 Westfriesland vindt dus het hele weekend plaats en doorkruist de hele regio. Meer informatie over het programma staat op de website. Een overzicht van de wegafsluitingen per gemeente staat op deze website.