Telstar-directeur De Waard: "Ik rust niet voordat ik bondsvoorzitter ben"

Telstar-directeur Pieter de Waard heeft vandaag in het radioprogramma 1 op 1 op Radio 1 laten doorschemeren zich opnieuw verkiesbaar te stellen om bondsvoorzitter van de KNVB te worden. "Als je Louis van Gaal in je stadion kan krijgen, dan ben je diplomatiek genoeg", aldus De Waard.

Bondscoach Van Gaal

Vanavond zit Louis van Gaal op de bank bij Telstar voor het thuisduel met Jong AZ. De Waard is lovend over de bondscoach en kijkt uit naar de wedstrijd. "Het is een marktante persoonlijkheid. Als Louis wat zegt, dan luistert iedereen. Hij is duidelijk in de communicatie en hij spaart niemand. Maar hij is wel meer complimenteus, dan vol van kritiek. Ik kijk erg uit naar het duel van vanavond met Louis op de bank."