Metroverkeer opnieuw plat door storing

Het metroverkeer in Amsterdam ligt opnieuw plat door een storing in het bovenleidingsysteem. De metro's 51, 52, 53 en 54 rijden niet.

Reizigers worden geadviseerd op de pendelbus te stappen. Tussen het Centraal Station en Noorderpark gaat het dan om pendelbus 164, voor reizigers tussen CS en Noord is dat pendelbus 165. tussen Noord en Noorderpark kunnen reizigers het beste bus 34 pakken. Het is niet bekend wanneer de storing is opgelost.

Vaker plat

Het metroverkeer lag de laatste vaker plat nadat er een storing ontstond in het treinbeveiligingssysteem Communication Based Train Control (CBTC). Het nieuwe systeem wordt geplaagd door bugs, waardoor de systemen van de verkeersleiding soms vastlopen. Hierdoor besloot de vervoerder zelfs om even helemaal te stoppen met de tests.