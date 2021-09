Zaankanter Eric Heuvel tekent de capitulatie: "Een hele eer dat ik dit mocht doen"

Eric maakte al eerder drie stripboeken over de oorlog. "Als kind was ik altijd bij de avondmaaltijd aan de keukentafel geïnteresseerd in de ervaringen van mijn ouders. En dan zei ik: 'Vertel nog eens wat over die tijd uit de oorlog?'"

De ouders van Eric waren tieners in de oorlog en zijn moeder vond dat die oorlog haar jeugd had ontnomen. "En mijn ene opa zat in een concentratiekamp en de andere heeft dwangarbeid in Duitsland moeten verrichten." En die verhalen aan de keukentafel heeft Eric ook verwerkt in zijn stripboeken. "Mijn moeder bijvoorbeeld is in het begin van de hongerwinter geëvacueerd naar Friesland. En dat verhaal is in een stripboek terechtgekomen."

Sjoerd de vrij

Het stripboek over de capitulatie wordt verteld aan de hand van de ervaringen van de bedrijfsjournalist Sjoerd de Vrij die in dienst kwam als verslaggever van Radio Herrijzend Nederland en met de geallieerden optrok naar het noorden vanuit Best in Brabant. Zo kwam hij ook in Wageningen terecht en was in Hotel de Wereld. Na de oorlog was hij ook de eerste om het bevrijdingsvuur op te halen in Normandië, een traditie die nog steeds bestaat.

Eric tekende Sjoerd de Vrij zo waarheidsgetrouw mogelijk. "Onlangs heb ik zijn dochters ontmoet en die waren erg blij hoe ik hun vader in vader in beeld heb gebracht.

Het stripboek "Sjoerd de Vrij - Het vuur van de vrijheid" is verkrijgbaar in de boekwinkel