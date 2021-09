Prolife-betogers abortuskliniek in beroep tegen aangescherpte demonstratieregels

Haarlem heeft een half jaar geprobeerd de demonstraties in aparte vakken te laten plaatsvinden aan de achterkant van de kliniek, in de hoop dat de demonstranten de vrouwen die de kliniek bezoeken niet meer konden achtervolgen. Uit de laatste evaluatie concludeert burgemeester Wienen nu dat de demonstranten zich hier niet aan houden. Hij hoopt nu dat aan de andere kant van de vierbaans Herenweg de cliënten van de kliniek zich niet meer gehinderd voelen.

Advocaat Vermeij zegt in het radio-interview dat zijn cliënten van Donum Domini, die elke maand bij de abortuskliniek drie dagen een prolife-demonstratie houden, zich niet in de klacht van hinderlijk gedrag herkennen. "Het zijn altijd anonieme beschuldigingen", aldus Vermeij. "Het is grote nonsens dat de vrouwen door mijn cliënten onder druk worden gezet."

Directeur Rob Benschop van de abortuskliniek Beahuis en Bloemenhove op de grens van Haarlem en Heemstede is zeer tevreden met dit besluit van burgemeester Wienen, hoewel hij daar wel graag zelf van op de hoogte was gesteld. Nu moest hij het vernemen uit mediaberichten. "Maar uiteindelijk zijn we heel erg blij, want de andere locatie bood de demonstranten toch de gelegenheid om mensen te intimideren en te volgen en na te roepen dat ze moordenaar zijn."

'Liever landelijke regels'

Wel ziet Benschop liever dat er landelijke regels komen, zodat niet telkens dergelijke discussies ontstaan. Minister Hugo de Jonge heeft een verzoek hiervoor namens 14 abortusklinieken in Nederland tot dusverre afgewezen. Hij vindt dat lokale omstandigheden bepalend moeten zijn voor welke maatregelen er getroffen moeten worden.

De tegendemonstranten van Donum Domini die zich al een half jaar verzetten tegen de maandelijkse prolife-demonstraties, hebben mediapartner Haarlem105 al laten weten dat de kans groot is dat ze doorgaan met actievoeren. Ook de locatie aan de overkant van een drukke weg vinden ze nog te dicht bij de abortuskliniek. "Ze hebben daar niets te zoeken", vindt woordvoerder Sterre Marrée.

Advocaat Max Vermeij van de Donum Donimi laat weten dat de komende betoging, waarschijnlijk volgende week, volgens de nieuwe regels op de locatie aan de Herenweg zal plaatsvinden. "Ze zullen zich er aan moeten houden, maar we gaan er tegenin om deze maatregel van tafel te krijgen."