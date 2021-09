Witte tijger ontsnapt aan spuitje: van doodvonnis naar liefdevolle opvang

Nadat de Stichting Leeuw in Anna Paulowna eerder dit jaar de Slowaakse tijgers Luna en Stella al onderdak bood, heeft nu ook de vierjarige Muba een plek gekregen op Landgoed Hoenderdaell. Muba is gered van een terrein in Slowakije, wat door de overheid werd gesloten. Dieren waarvoor binnen een maand geen nieuwe plek is gevonden, krijgen een spuitje.

De dieren werden wel goed verzorgd, maar de omstandigheden waren niet ideaal. Zo sliepen de dieren in zeecontainers. De overheid greep in en de beheerder kwam zelf ook tot het besef dat 'hij vrij stom bezig was geweest.'

Muba kwam uit een soort landhuis waar een man een hotel runde waar de dieren voor entertainment gebruikt werden. "Het slapen tussen de leeuwen werkte als trekpleister", vertelt directeur van Stichting Leeuw, Robert Kruijff. De beheerder was begonnen met een paar katten, toen wat kleine tijgers en ook wat leeuwen. "Het was uit de hand gelopen."

"De witte tijger is geen soort, maar een mutatie en ze komen ook niet in het wild voor"

Ondanks de omstandigheden gaat het goed met Muba, al kijkt ze wel een beetje scheel. Dat komt volgens de directeur wel vaker voor. "De witte tijger is geen soort, maar een mutatie en ze komen ook niet in het wild voor. Vanwege de doorfok en inteelt voor de witte kleur, hebben veel witte tijgers klinische afwijkingen. Alleen maar omdat mensen het idee hebben dat dat speciaal is."

Cel

Nu Muba gered is, moet ze eerst dertig dagen in quarantaine. Twee andere tijgers, Luna en Stella kwamen al eerder naar Nederland en nu zij uit quarantaine zijn, is er plek vrijgekomen voor Muba. Met de quarantaine wil de stichting eventuele ziektes uitsluiten en zo kan ze rustig wennen aan haar nieuwe verzorgers.

Volgens de directeur hoeft ze zich daar niet te vervelen, want ze hebben er voor gezorgd dat er genoeg te doen is voor de tijger. "Een maand in de 'cel' is niet geweldig. We geven ze balletjes, geurtjes, doeken en extra aandacht, zodat die dertig dagen wat sneller voorbij gaan." Na de quarantaine gaan ze eerst nog een paar dagen naar het binnenverblijf, worden ze gekoppeld aan een mannetje en mogen ze daarna naar het buitenverblijf. Dat is puur voor gezelschap, niet om te paren, vertelt de directeur.

Groter probleem

Muba is een van de vele katachtigen die Stichting Leeuw opvangt. Naast tijgers vangen ze ook leeuwen, panters en andere grote katachtigen op. De dieren komen van particulieren, van het circus of het gaat om in beslag genomen dieren.

De bedoeling is dat de dieren hier tijdelijk verblijven, revalideren en worden voorbereid op een terugkeer naar het land van herkomst. Niet alle dieren kunnen terug, vertelt de directeur. Zo zijn er ook dieren die zo gewend zijn aan mensen, dat ze in Afrika zouden 'wegkwijnen'.

Voor zo'n acht dieren uit Slowakije zoekt de directeur nog een plekje. We hopen er nog een aantal meer hiernaartoe te halen. "Maar in heel Europa is het een probleem. Overal stoppen circussen of houden criminelen een dier." Daarom roept de stichting de hulp in van andere organisaties. "Het is een groot probleem en dan is het mooi als je de handen ineen kan slaan."

Over een maand is Muba uit quarantaine en kunnen ook bezoekers van Landgoed Hoenderdaell haar zien.