'20 euro dames' bellen inwoners wakker om geld te lenen: "Zelfs bij buren van tachtig"

"Ik zie altijd hier één vrouw staan, maar volgens mij zijn het er twee. De dame die ik zie, is heel mager, zwart geverfd haar, maar kleedt zich netjes", zegt de bewoonster die aan de Mathilde Wibautstraat, vlakbij station Kersenboogerd, woont. "Ik zie haar vaak hier voor de deur. Van de week nog stond ze 's avonds laat in haar telefoon te schreeuwen en met harde muziek aan. Geregeld bel ik de politie, maar die doen niks."

"Kunt u mij twintig euro lenen voor de trein, want ik heb mijzelf buitengesloten", vraagt de vrouw, waarop Swart haar van duidelijke repliek dient. "Ik heb geen losgeld. Vindt u het niet raar om zo laat nog aan te bellen bij mensen?" De vrouw excuseert zich en vertrekt.

Dion heeft melding gemaakt bij de wijkagent en heeft via een online buurtgroep ook buren op de hoogte gebracht. "Het grappige is dat op het tijdstip dat ze aanbelt dus ook helemaal geen treinen meer rijden", merkt Swart nog op.

Regelmatig meldingen

Het bedelen gaat soms gepaard met (verbaal) agressief gedrag. Zowel handhaving als de politie ontvangen met regelmaat meldingen van bewoners, bezoekers en ondernemers van overlastgevende bedelarij. Het speelt niet alleen in de Kersenboogerd, maar ook in andere delen van Hoorn, zoals bij winkelstraten in de binnenstad en bij winkelcentra in de wijken.

"Vaak lezen we bij de ontvangen overlastmeldingen dat een persoon al meerdere dagen op een plek staat. De emmer is dan dus echt aan het overlopen bij bijvoorbeeld een ondernemer of bewoner. Dan doen zij melding", zegt een woordvoerder van gemeente Hoorn.

Verbod op bedelen

Tot nu toe was er geen grond voor de politie en handhaving om iets te kunnen doen. Maar sinds vorige week heeft de gemeente Hoorn een verbod op bedelarij ingesteld. Het is daarmee verboden op of aan de weg, of in een voor publiek toegankelijk gebouw om geld of andere zaken te bedelen. Wie dat toch doet, kan een boete krijgen.