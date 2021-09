LIVE NH Sport met Telstar - Jong AZ en TOP Oss - FC Volendam

Voetbalfans in de IJmond kijken er al weken naar uit en nu is het zo ver. Met bondscoach Louis van Gaal op de bank neemt Telstar het vanavond in eigen stadion op tegen koploper Jong AZ. Vanaf 19.00 uur hoor je op NH Radio alles over deze wedstrijd, maar we schakelen uiteraard ook met Oss waar FC Volendam op bezoek is bij TOP Oss.

Telstar-fans genieten van de training met bondscoach Louis van Gaal - NH Nieuws / Aart van Eldik

Woensdag was het een waar mediaspektakel in Velsen-Zuid toen Van Gaal de training leidde. Gisteren was er de relatieve rust, maar vanavond zal 'Circus Van Gaal' opnieuw volop de aandacht trekken. In een bijna uitverkocht stadion hoopt Van Gaal met Telstar te kunnen winnen van de huidige koploper in de eerste divisie Jong AZ. Tekst gaat verder onder de video.

Circus Louis van Gaal bij Telstar - NH Nieuws

Trainer Andries Jonker maakt de opstelling, maar ongetwijfeld gaat Van Gaal niet alleen voor de symboliek op de bank zitten. De wedstrijd begint om 20.00 uur, maar verslaggever Erik-Jan Brinkman meldt zich vanaf 19.00 uur regelmatig in de uitzending, zodat je niks van de voorbereiding op dit bijzondere duel hoeft te missen. Tekst gaat verder onder de artikelen.

TOP Oss - FC Volendam TOP Oss - FC Volendam is de tweede wedstrijd die je live bij NH Sport kunt volgen. De Volendammers hebben door de 2-1 winst op VVV-Venlo de sprong naar de top gemaakt. De ploeg van trainer Wim Jonk bezet de vijfde plek op de ranglijst; TOP Oss is de nummer twaalf, maar het verschil in punten is klein. Bij een overwinning gaan de Brabanders FC Volendam in de stand voorbij. De aftrap in het Frans Heesenstadion is om 20.00 uur. Edward Dekker verzorgt het wedstrijdcommentaar. De vierde Noord-Hollandse ploeg, Jong Ajax, speelt maandag op De Toekomst tegen MVV Maastricht. NH Sport is er vanavond van 19.00 tot 22.00 uur. Je presentator is Stef Swagers.