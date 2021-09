Schot gelost bij beroving in Overtoomse Veld, slachtoffer mishandeld

Bij een beroving op de Louis Apolstraat in Overtoomse Veld is vannacht een schot gelost. Het slachtoffer is mishandeld en ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een politiewoordvoerder is het slachtoffer mishandeld en beroofd van zijn horloge. Er is geschoten, maar het slachtoffer is niet geraakt. Op foto's is te zien dat er een kogelhuls op straat lag. In de straat is urenlang onderzoek gedaan door de politie.