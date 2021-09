Schot gelost bij beroving in Amsterdam

Bij een beroving op de Louis Apolstraat in Amsterdam is vannacht een schot gelost. Er is niemand gewond geraakt.

Een politiewoordvoerder kon nog niet zeggen wat zich even na middernacht precies heeft afgespeeld. Wel is duidelijk dat er een schot is gelost. Op foto's is te zien dat er een kogelhuls op straat lag. In de straat is urenlang onderzoek gedaan door de politie.

De politie komt later vandaag nog met een update.