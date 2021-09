Crisis? Vierde nederlaag in vijf duels voor dramatisch AZ

Ook na vandaag staat AZ op de zeventiende plaats in de eredivisie. Op bezoek bij FC Twente stonden de Alkmaarders al binnen 32 seconden op achterstand. Na een blunder van verdediger Timo Letschert werd het nog erger. Jesper Karlsson scoorde tegen, maar in blessuretijd besliste Dimitrios Limnios het: 3-1.

AZ leek zich te herpakken na de snelle tegengoal en kreeg kansen via Karlsson, Vangelis Pavlidis en Yukinari Sugawara (hij verving de zieke Aslak Witry). Hun vizier stond echter (nog) niet op scherp. En dat was ook niet het geval bij Letschert. De centrale verdediger wilde terugspelen op keeper Peter Vindahl, maar Daan Rots troefde hem af. Hij zorgde vervolgens voor de 2-0 met een simpele schuiver.

De wedstrijd was nog amper begonnen of er stond al 1-0 op het scorebord. FC Twente combineerde door de zwakke verdediging van AZ heen. Van Michel Vlap kreeg Ricky van Wolfswinkel de bal voor het inschieten en dat deed de spits ook. Vier jaar geleden was hij ook een plaaggeest voor AZ. Toen maakte Van Wolfswinkel in dienst van Vitesse beide doelpunten in de bekerfinale.

Trainer Pascal Jansen had genoeg gezien en wisselde Letschert al in de 22e minuut. Pantelis Hatzidiakos kwam voor hem in het veld. Dat zorgde ervoor dat de Alkmaarders iets beter stonden, maar meer ook niet.

Aansluitingstreffer

Al gaf Karlsson AZ hoop vlak voor rust. De Zweedse linksbuiten kwam naar binnen en wachtte knap op een goed moment om uit te halen. Met een hard schot van een meter of twintig verschalkte hij Twente-doelman Lars Unnerstall in de korte hoek.

In de tweede helft kreeg het zwalkende AZ het niet voor elkaar om de Tukkers echt onder druk te zetten. Pavlidis scoorde nog wel, maar de Griek stond meters buitenspel. Het was voor de Noord-Hollanders eigenlijk vooral tegenhouden.

Zo trok Dani de Wit een keer aan de noodrem - hij kwam goed weg met geel en werd even later gewisseld - en verrichtte Vindahl een aantal goede reddingen. Limnios zorgde in de 91e minuut voor een vervroegd feest in de Grolsch Veste door de 3-1 binnen te schieten.

Degradatiekandidaat?

Na vijf eredivisieduels staat AZ zeventiende met slechts drie punten. Alleen van sc Heerenveen werd gewonnen. De wedstrijden tegen RKC Waalwijk, PSV en Heracles Almelo gingen eerder al verloren. Zondag komt Go Ahead Eagles naar Alkmaar.

Opstelling AZ: Vindahl; Sugawara, Letschert (Hatzidiakos/22), Martins Indi, Wijndal (Oosting/75); Midtsjø, De Wit (Evjen/69), Reijnders (Aboukhlal/46); Gudmundsson, Pavlidis (Duin/75), Karlsson