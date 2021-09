Stapelaars zijn de nieuwe metselaars: 'Ingrijpende ontwikkeling voor bouwsector'

Dennis Deen had ooit een florerend metselbedrijf met 100 man in dienst, maar kon steeds moeilijker goede metselaars vinden. Een groot deel van het personeel zou bovendien binnen afzienbare tijd met pensioen gaan, waardoor de toekomst van het bedrijf onzeker was. En dus gooide hij het roer om: ging muren maken, zonder dat daar een metselaar aan te pas komt.

Deen verkocht zijn bedrijf en werkte zijn idee uit. Want zoals kinderen bouwen met Lego, dat moet toch ook in het echt kunnen?

Hij bedacht een systeem met ijzersterke 'matjes' van kunstof, waarvan de punten de

stenen op hun plaats houden. Dat betekende wel dat er gaten in de stenen geboord

moesten worden. Hoe simpel het idee ook was, juist een gaatje boren in een steen bleek

het lastigste onderdeel. De gaten moeten allemaal op exact dezelfde plek zitten, anders klopt de maatvoering niet meer. Bovendien kan dat niet al in de steenfabriek, omdat een steen krimpt in de oven.

Lopende band

Inmiddels staan er in een bedrijfshal in Velsen-Noord speciale machines die aan de

lopende band gaten boren in stenen. In principe zijn alle bestaande stenen geschikt voor

het 'droge' bouwsysteem waar geen mortel aan te pas komt. Metselen is verworden tot

stenen stapelen en dat kan je gewoon met één hand kan doen: stapelaars zijn de nieuwe

metselaars.

Het begon met een voorzichtige proef met een kleine schuur, maar inmiddels staan in Hoorn en Amsterdam appartementencomplexen met 'gestapelde' muren. Architect Marc Reniers is

razend enthousiast. Hij werkt graag met baksteen en bedacht allemaal varianten op het

systeem, waardoor hij creatief kan blijven bouwen.

Ook ziet hij voordelen voor een meer duurzame bouw. Door het ontbreken van mortel is

een muur na jarenlang gebruik gewoon demontabel en zijn de stenen opnieuw te

gebruiken. Bang dat de gestapelde muren omvallen, is hij niet. De buitenmuren zijn goed

verankerd aan de constructie en de speciale voeg geeft ook stevigheid.

Trots

Dennis Deen is trots op het eindresultaat en blijft zijn product verder ontwikkelen. "Nu vullen we de voegen nog met een soort pasta waardoor het op een gewone muur lijkt, maar we kunnen de muren ook zonder deze voegen maken." Het is een ingrijpende ontwikkeling voor de bouwsector die niet altijd voorop loopt als het om vernieuwing gaat.

"Als de conservatieve aannemers, om te beginnen, 20 procent van het metselwerk

vervangen door stapelwerk, zijn we op de goede weg", aldus Deen.