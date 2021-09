Hemmes is waarschijnlijk enige bessenteler van de provincie: 'Hekel aan te veel water'

Bessenteler Siem Hemmes uit Breezand koestert zijn blauwe bessen als zijn eigen kinderen. Aan het zilverachtige velletje kan hij zien of de bessen in topconditie zijn of niet. Te veel regen is funest voor de blauwe bessen en daarom teelt hij de bessenstruiken onder een plastic afdak. "Ze moeten droog het bakje in", zo doceert Siem.

Hemmes is waarschijnlijk de enige teler van blauwe bessen in Noord-Holland. De

vruchtjes houden van een arme, zure bodem, en die is in onze provincie nauwelijks te

vinden. De meeste bessentelers zitten daarom in Drenthe en Limburg. De bessenstruiken

van Hemmes groeien in potten, waardoor de bodem geen rol meer speelt.

Weinig water

In de luwte van de Waddenzee gedijen de blauwe bessen het beste bij weinig water, een

zwoel briesje en een temperatuur van ongeveer 25 graden. Een lastige vrucht, maar wel een

mooie, aldus Siem. Voor hem is het een mooie aanvulling op de witlofteelt die in de zomer

stilligt. Dat gat vullen de bessen mooi op.



Binnen in een kas telen is geen optie, want de struiken houden van de buitenlucht. "Dan

zou je ze de hele tijd van binnen naar buiten moeten verplaatsen en dat is een kostbare

zaak", aldus de fruitteler. Grootschalig blauwe bessen telen op een schaal in een kas, zoals

bij bijvoorbeeld Agriport, is volgens Siem niet aan de orde. Concurreren met Zuid-

Amerika, waar de meeste blauwe bessen vandaan komen, is sowieso lastig.

Arbeidsintensief

Het is een arbeidsintensief product waar veel personeel voor nodig en dat is er gewoon niet. Hemmes maakt daarom nog steeds gebruik van scholieren die een paar uur per

dag bessen plukken. Een klein deel van zijn bessen komen uiteindelijk in de

supermarkt terecht, maar het merendeel verkoopt hij in zijn boerderijwinkel.



Voordeel voor Hemmes: de 'blauwe pareltjes' zijn tegenwoordig niet aan te slepen vanwege het gezonde imago. De bessen die de toets der kritiek niet kunnen weerstaan, verdwijnen in wijn, azijn en andere bessenproducten.