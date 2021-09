'Wat van dichtbij komt is goed': Langs lokale lekkernijen tijdens de Foodtour van Daan

"Ik kan als gids het verhaal vertellen, maar het is veel mooier als je het van de makers zelf hoort", aldus de tourondernemer. De chocolatier weet bijvoorbeeld veel meer over het vak en het is natuurlijk leuk dat er ook geproefd kan worden. Op deze manier leren mensen waar hun eten vandaan komt en hoe het gemaakt wordt.

Want: 'Wat van dichtbij komt is goed', onder dit motto komt er steeds meer aandacht voor lokaal geproduceerd eten. Boeren verkopen steeds vaker zelf hun groenten, vlees en zuivel aan de consument maar ook de bakker met zijn speciale brood en de chocolatier met zijn zelfgemaakte bonbons krijgen steeds meer aandacht. Om maar te zwijgen over de lokaal gebrouwen biertjes.

Pak an doen

Noord- Hollanders zijn slim, innovatief en ondernemend. In het tv-programma Pak an doen kijken we hoe de nuchtere Noord- Hollander het aanpakt. We testen niet en spreken geen oordeel uit. We signaleren, kijken naar verscheidenheid en zoeken opmerkelijke initiatieven op. Wat is het geheim van succesvol zijn? En welke tips hebben ervaren ondernemers voor de beginners?

