‘Vaccin' voor de suikerbiet: alternatief om schimmels bij planten te lijf te gaan

Zoals wij last hebben van virussen, zo hebben planten last van schimmels. Daarom houden telers hun gewassen nauwlettend in de gaten. Zodra een schimmel de kop opsteekt komen ze in actie met de spuit. Helaas bevat die spuit meestal chemische stoffen die de schimmels bestrijden.

Vaccins voor suikerbieten - NH / Pak An Doen

Steeds vaker zoeken telers alternatieven die minder schadelijk zijn voor mens en mileu. Een bedrijf in Alkmaar doet proeven met een biologisch middel dat het afweersysteem van de suikerbieten wakker schudt waardoor de plant zelf de schimmels te lijf gaat. Het klinkt net zo simpel als de werking van het coronavaccinatie, maar ook hier is de praktijk lastiger dan de theorie. Michel Jansen doet al een paar jaar proeven met het middel op een testveld in Wieringermeer. Het biologische middel is gebaseerd op gitine, een natuurlijke bouwstof van insecten maar ook van garnalen. "Het laat planten denken dat het wordt aangevallen door een schimmel. Daardoor wordt het eigen afweersysteem actief die de plant helpt de schimmel af te weren", zo legt Michel uit. "We kunnen nog niet helemaal voorkomen dat de schimmel de plant aantast maar het proces wel uitstellen." Schimmels Schimmels tasten de bladeren van de suikerbiet aan die afsterven. De plant reageert hierop door nieuwe bladeren te maken, maar dat kost de plant wel energie en dus suiker. Hierdoor neemt het suikergehalte van de suikerbiet af en dus ook de opbrengst voor de boer. En een teler die in zijn portemonnee geraakt wordt zal zoeken naar een andere oplossing. Nu worden schimmels dus nog met chemische middelen weggespoten maar straks kunnen de suikerbieten preventief met biologische middelen behandeld worden waardoor ze weerbaarder zijn tegen de indringers. Michel Jansen gelooft in een biologische toekomst maar moet erkennen dat chemie niet helemaal uit te bannen is.