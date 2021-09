'Denk outside the box': studenten krijgen opdracht echte problemen op te lossen

Hoe zorg je voor meer doorstroom van woningen? Hoe ga je eenzaamheid tegen, hoe maak je een wijk groener en hoe kan de energietransitie worden doorgevoerd? Zomaar wat vragen waar mbo- en hbo-studenten de komende tijd het antwoord op proberen te vinden. Vandaag was de aftrap in drie Helderse wijken, waaronder De Schooten.

Aan de studenten de schone taak om met ideeën te komen hoe dit (nog) beter kan. Hiernaast wordt ook onderzocht of de bestaande ontmoetingsplekken voldoende zijn, of dat er andere initiatieven moeten worden ondernomen om eenzaamheid tegen te gaan. Ook wordt gekeken hoe het woongenot kan worden verbeterd: veel ouderen blijven wonen in hun te grote eengezinswoning, omdat ze er financieel op achteruitgaan als ze naar een appartement verhuizen. Jongeren kunnen daardoor geen woning vinden en blijven lang thuiswonen.

Vergrijzing is daarbij een groot thema, maar ook de energietransitie. "De Schooten is voor de gemeente Den Helder aangewezen als pilotwijk voor de overgang van fossiele brandstoffen naar volledig groene energie", vertelt Bouwmeester. "Ze wil hier zoveel mogelijk zonnepanelen plaatsen, maar ook alle huizen van het gas afhalen."

De derde- en vierdejaars studenten van verschillende opleidingen van Hogeschool InHolland en ROC Kop van Noord-Holland waren vanochtend bij de aftrap van het kenniswerkplaatsen-project. Dit initiatief is gestart in Huisduinen en probeert studenten, bewoners, politici, de gemeente en ondernemers samen te brengen bij het bedenken van oplossingen voor bestaande problemen.

"Denk outside the box", zegt Ed Bouwmeester, voorzitter van wijkplatform De Schooten. "Dat wil ik iedereen meegeven. Misschien zit de oplossing in het woonprobleem hem wel in het bedenken van nieuwe woonvormen. Probeer met heel andere oplossingen te komen."

Het is volgens Bouwmeester bij veel mensen geen kwestie van niet willen. De huurprijs gaat voor hen simpelweg te veel omhoog door huurliberalisering die jaren geleden is doorgevoerd. Huurprijzen zijn omhoog gegaan, maar niet voor de mensen die al een huurhuis hebben. Met als gevolg dat de prijzen gigantisch zullen stijgen als ze wél gaan verhuizen. Daarbij kunnen mensen een hogere huur niet altijd betalen. "Er is ook vrij veel verborgen armoede. Laatst sprak ik iemand van wie ik dacht dat hij een redelijke baan had, maar hij had wel huursubsidie aangevraagd. En dat krijg je alleen als je tegen de armoedegrens aan zit."

Serieus genomen

De studenten vinden het ondertussen leuk dat ze met echte problemen aan de slag mogen gaan. Zo proberen verpleegkunde- en bouwkundestudenten met oplossingen te komen voor het woonprobleem. "Het is fijn om serieus genomen te worden", vinden Lois Wamsteeker (21) uit Limmen en Sam Verduin (ook 21) uit Heemskerk. De verpleegkundestudenten komen niet uit Den Helder, maar dat maakt ze niet uit. "Deze problemen spelen volgens ons overal."

Bouwmanagementstudent Ivelise Oblijn (24) uit Amsterdam heeft vandaag, net als de rest, gemerkt dat De Schooten relatief gezien veel oudere bewoners kent. "Ik was nog nooit in Den Helder geweest en ging er zonder verwachtingen in. Hopelijk kunnen wij met onze plannen de doorloop van ouderen en jongeren bevorderen en tegelijkertijd de woningnood beperken."

De 21-jarige Zoë-Lynn de Vries komt als een van de weinigen wel uit Den Helder. Zij denkt dat ze daardoor een voorsprong heeft op de rest. "Ik kan me makkelijker inleven, mijn oma woont in het appartementencomplex Heiligharn en ik weet hoe het is om hier te wonen. Voor anderen is Den Helder altijd alleen maar ver weg, voor mij is het mijn thuis."