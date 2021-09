'Amsterdam is te vies': afvalinzamelingsbedrijf onder verscherpt toezicht

Het stadsbestuur maakt zich zorgen over de viezigheid in de stad en heeft het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de afvalinzameling onder verscherpt toezicht gesteld.

Dat blijkt uit een brief van verantwoordelijk wethouders Marjolein Moorman en Marieke van Doorninck. "De stad is op sommige plekken viezer dan we wenselijk vinden en dat baart het college zorgen", aldus de wethouders.

Het stadsbestuur greep begin februari fors in bij de directie Afval en Grondstoffen vanwege de viezigheid en verzocht om een heldere analyse van de problemen die worden ervaren bij de afvalinzameling en - verwerking. De eerste bevindingen waren aanleiding voor het stadsbestuur om verscherpt toezicht in te stellen.

Lage productiviteit

Uit de analyse blijkt dat de sturing van teams en medewerkers niet eenduidig is sinds de zeven stadseelorganisaties werden samengevoegd tot de directie Afval en Grondstoffen. Ook beweegt de inzet van medewerkers nog niet mee met het ritme van de stad met piekvervuiling als gevolg. Bovendien kunnen niet alle wagens alle ondergrondse containers legen. Verder zit er ruis tussen sturingsdata en praktijkdata, waardoor geplande routes te vaak langs halfvolle containers gaan en andere containers overvol raken.

"In de praktijk leidt dat vaker tot een viezer straatbeeld en hogere (veeg)kosten (vanwege bijplaatsingen en zwerfafval). In de organisatie is ook sprake van een hoog ziekteverzuim, een relatief lage productiviteit en relatief veel schade aan voertuigen en containers", aldus de wethouders. Inmiddels zijn er verschillende acties ondernomen om de problemen op te lossen, waaronder de verkoop van twintig vuilniswagens die nauwelijks werden gebruikt, en wordt het ziekteverzuim geanalyseerd.

Verbeterplan

Een verbeterplan moet leiden tot een betere dienstverlening en tot een kostenbesparing. "De besparingen moeten in 2022 leiden tot een structurele kostenreductie van 3,9 miljoen euro (op een totaal van 68 miljoen euro). Het college investeert daarnaast ook in Afval en Grondstoffen, bijvoorbeeld in de optimalisatie van de werklocaties (werven), de verduurzaming van het wagenpark, de uitbreiding van het aantal ondergrondse containers en het scheiden van afval."

De gemeente geeft verder aan dat het de ambitie heeft om de afvalstoffenheffing in balans te houden. Wel vinden de wethouders dat het scheidingspercentage in de stad omhoog moet. Dat ligt momenteel op 30 procent, waar dit in andere gemeenten tot ruim boven de 60 procent is.

In een technische sessie op 27 september worden de ontwikkelingen inhoudelijk aan de gemeenteraad nader toegelicht.