Songfestival-jurken van Chantal, Edsilia en Nikkie en pak van Jan naar Beeld en Geluid

De jurken en het pak van de vier Nederlandse presentatoren van het afgelopen Songfestival gaan naar Beeld en Geluid zodat ze 'voor de eeuwigheid' bewaard blijven. Het museum zelf is er apetrots op. "We zijn ontzettend blij dat we nu, naast de uitzendingen van het Eurovisie Songfestival, het verhaal van deze grootse productie ook aan de hand van objecten en kleding kunnen illustreren. Een uitzending als die van het Eurovisie Songfestival toont aan hoeveel fantastische mediamakers Nederland heeft, van creatie tot innovatie. Dat maakt een klein land groots",

Meer Songfestivalrelikwieën

Naast de bekende jurken en het pak heeft Beeld en Geluid nog meer 'Songfestivalrelikwieën' gekregen. Het gaat onder meer om de jurk die Davina Michelle droeg tijdens haar optreden in de pauze van de halve finale, de presentatiedesk van de finale en de bokaalkoffer, die de Italiaanse winnaar Måneskin destijds vergat mee te nemen.

Een deel van de objecten, waaronder de jurken en het pak, worden tentoongesteld tijdens de Dutch Media Week tussen 1 en 10 oktober. Het gaat om een pop-upexpositie op de Gooische Brink in Hilversum.

Beeld en Geluid is al een paar jaar bezig om het audiovisuele archief rondom het Eurovisie Songfestival op orde te krijgen. Dat is al flink aangevuld met vele uitzendingen. Alleen die van 1956 en 1964 ontbreken nog, omdat daarvan de beelden verloren lijken te zijn gegaan.